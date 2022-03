Waar staat de Z voor in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

In eerste instantie was de letter Z alleen met de hand geschilderd op Russische tanks en militaire vrachtwagens aan de Oekraïense grens, maar tegenwoordig zie je de laatste letter van het alfabet overal terug.

Het symbool van de oorlog

De Z is in korte tijd hét symbool van de Russische strijdkrachten geworden. Na de Russische inval op 24 februari zie je de letter niet langer alleen op Russische voertuigen in Oekraïne, maar ook op Russische flats, in propagandafilmpjes en op kleding van Russen.

Verschillende betekenissen

De exacte betekenis is nog altijd niet bekend. De één zegt dat het staat voor de richting waarop de troepen zich bewegen. Experts zeggen namelijk dat de Z voor Zapad staat, wat ‘west’ betekent. De ander zegt dat het symbool alleen wordt gebruikt om materieel van dat van de vijand te onderscheiden. Zo zou de letter voor za pobeba staan, wat ‘voor de overwinning’ betekent. In Oekraïne zeggen ze overigens dat de Z staat voor zveri oftewel ‘beesten’.

Russen die de oorlog steunen

De letter groeit dus uit tot symbool voor steun voor de oorlog. Door heel Rusland worden talloze flashmobs georganiseerd door de autoriteiten, waarbij jonge Russen in een Z-shirt hun steun aan de oorlog betuigen.

