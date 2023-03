Waarom 75-plussers meer seks hebben en jongeren minder

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeggen 75-plussers meer seks dan in 2014 te hebben. Dat percentage is gestegen van 16 procent in 2014 naar 27 procent in 2022. Dat is de grootste stijging van alle onderzochte leeftijdsgroepen. De grootste daling was er juist bij de jongeren van 16 tot 25 jaar: van 63 procent naar 56 procent.

Meer vermoeidheid

In de middengroepen is het verschil minimaal, maar daalt het percentage wel iets ten opzichte van bijna tien jaar geleden. Seksuologe Jolien Spoelstra vindt deze lichte daling niet heel opvallend. Ze ziet wel dat met name vrouwen tussen de 25 en 45 relatief veel last hebben van vermoeidheids- en spanningsklachten. “Ook zien we veel burn-outklachten bij deze groep vrouwen. Je kunt je voorstellen dat die klachten ook heel vaak de seksuele zin drukken. Ik denk dat stress en tijd hebben voor elkaar in die leeftijdsgroep het grote probleem is.”

De eerste keer

En dan de jongeren bij wie de seksuele activiteit is afgenomen. “De leeftijd van de eerste keer seks is omhoog gegaan. Dat blijkt ook uit gegevens van de Rutgers Stichting. Een tijd geleden was de eerste keer nog rond het 17e jaar (2012). Een paar jaar later was dat al 18,6 jaar (2017).”

Jolien wijdt dit aan sociale media en het feit dat kinderen steeds jonger een smartphone krijgen. “Soms kijken ze al vanaf hun elfde jaar naar porno, zonder dat ze in de jaren daarna echte seksuele ervaring opdoen. Daardoor krijgen jongeren een vertekend beeld van seks en de drempel om eraan te beginnen wordt dan steeds groter. Sociale media geven daarnaast het beeld dat het perfect moet zijn en je er op een bepaalde manier moet uitzien.”

Je moet dus aan een bepaald plaatje voldoen, terwijl jongeren dat helemaal niet kunnen. “Daarnaast speelt vooral bij meisjes nog de angst dat ze gefilmd kunnen worden en dat beeldmateriaal verspreid kan worden. Wie kun je dan vertrouwen?”

Preutsheid

Dat de huidige 75-plusser seksueel actiever is, ligt volgens Jolien deels aan het feit dat ze opgegroeid zijn in de jaren zestig, de tijd van de seksuele revolutie. “Zij vinden de jongeren van nu vaak erg preuts. Jongeren gaan niet meer topless op het strand liggen en praten minder makkelijk over masturbatie of partnerseks.”

Jolien denkt dat verder meespeelt dat de senioren van nu fitter zijn en ouder worden. “Het is een andere 75-plusser dan tien jaar geleden. Je hoeft ook zeker niet op elkaar uitgekeken te raken in een langdurige relatie. Het idee is soms dat ouderen geen seks meer hebben, maar een hele hoop hebben dat wel. Ik hoop dat het er in een volgend onderzoek van CBS nog meer zijn!”

