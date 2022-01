“De regisseur is geen publiek persoon”, zegt een woordvoerder van het programma tegen NU.nl. “De andere drie zijn dat wel.”

Handtastelijk

Het team van BOOS krijgt zo’n vijftien meldingen binnen over de desbetreffende regisseur. Hij zou onder meer ongepaste opmerkingen van seksuele aard hebben gemaakt en is bovendien handtastelijk geweest. Dit hebben ex-kandidaten en medewerkers van The voice of Holland aan het programma verklaard. In de uitzending is te horen dat de advocaat schriftelijk heeft laten weten dat de regisseur zich niet herkent in de aantijgingen.

Naam en toenaam op het internet

Het komt vaker voor dat naam en toenaam op internet verschijnen in een strafzaak. “Een kwalijke ontwikkeling”, vindt strafrechtdeskundige Laura Peters. Dat zei ze eerder in EenVandaag over de namen die op internet verschenen in de zaak rond de dodelijke mishandeling op Mallorca. Dat heeft ermee te maken dat we vanuit de grondwet ervanuit moeten gaan dat mensen onschuldig zijn totdat ze wettelijk veroordeeld zijn.

Trial by media

Wanneer de naam van een verdachte of beschuldigde wordt genoemd, kan de publiciteit leiden tot een trial by media. Een individu wordt dan, ongeacht of hij wel of niet schuldig wordt bevonden door de rechter, door zijn medemensen publiekelijk veroordeeld. In sommige gevallen kan extreme media-aandacht voor een verdachte zelfs leiden tot strafvermindering, aangezien de persoon in kwestie al publiekelijk wordt gestraft.

Bron: NU.nl, EenVandaag