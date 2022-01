Begin 2021 trokken Martien en Erica in een prachtige villa in Noordwijk aan Zee. Het huis werd helemaal naar hun smaak ingericht, maar er was één ding dat ze flink betreurden: er stonden namelijk bijna dagelijks fans voor de deur, die probeerden een glimp op te vangen van de familie Meiland. Erica en Martien besloten daarom te verhuizen naar een huis dat iets van de openbare weg ligt en dat op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout staat.

Nog even geduld

Erica laat echter aan Shownieuws weten dat ze nog niet in hun nieuwe huis gaan wonen. Pas als het huis in Noordwijk aan Zee verkocht is, nemen ze intrek in de nieuwe woning. “Er zijn op dit moment geen verhuisplannen”, aldus Erica. Helaas voor de Meilandjes is dat niet het enige huis dat ze nog moeten verkopen, ook hun chateau in Frankrijk is nog niet altijd niet verkocht. De verkoopprijs hiervan werd onlangs nog flink verlaagd, dus het zou kunnen dat het in het nieuwe jaar tóch nog gaat lukken.

Het is je ongetwijfeld weleens opgevallen dat Martien twee verschillende kleuren ogen heeft. Dit heeft alles te maken met een ongeluk dat hij als kind had. In deze video hoor je daar meer over:

Bron: Shownieuws