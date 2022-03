Waarom Dolly Parton niet in de Hall of Fame wil

Dolly (76) vindt namelijk niet dat zij het waard is om in de eregalerij te worden opgenomen. Ze vraagt dan ook of haar nominatie kan worden ingetrokken. “Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame.”

En dat is wel heel bescheiden, gezien haar wereldfaam en grote muzikale carrière met hits als Jolene, 9 to 5 en I will always love you. “De nominatie inspireert mij wel om een album te maken met goede rock-’n-rollmuziek, iets wat ik altijd al heb willen doen”, zegt ze op Twitter.

Gulle tante

Dolly is verder erg begaan met allerlei goede doelen en maatschappelijke thema’s. Zo gaf ze twee jaar geleden 1 miljoen dollar weg voor het coronavaccin en de zangeres riep iedereen op toch ook de prik te halen.

Ze weigerde eerder een grote prijs die ex-president Donald Trump haar wilde geven: de Presidential Medal of Freedom toekennen. Maar zij weigerde deze van Trump te accepteren.

De Rock and Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland, gewijd aan de geschiedenis van beroemde rock-’n-rollmusici.

Bron: Twitter/ANP