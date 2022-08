Waarom een duik in het water langs de Franse kust momenteel niet erg ‘verfrissend’ is

De Britten lozen rioolwater ongezuiverd in rivieren en in de zee, wat betekent dat er allerlei poep in de Franse wateren en op de stranden terechtkomt. En dat is natuurlijk geen fijne gedachte als je even lekker wil afkoelen in het water.

Gevaarlijk voor gezondheid

Drie Franse Europarlementariërs beschuldigen Groot-Brittannië er van dat het zich niet houdt aan de internationale afspraken over het milieu. De Europarlementariërs hebben een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin ze actie eisen tegen Groot-Brittannië. Volgens hen brengt het rioolwater het ‘milieu, de economische activiteit van onze vissers en de gezondheid van burgers in gevaar’.

Verouderd rioolsysteem

In Groot-Brittannië hebben ze nog een verouderd rioolsysteem. Water uit de toiletten en regenwater gaan door dezelfde rioolpijpen, die vaak nog uit het Victoriaanse tijdperk zijn. Dit gaat niet altijd goed. Als het na een droge periode ineens gaat regenen, kan het riool dit namelijk niet aan. Al het poep en regenwater wordt dan via overloopbuizen geloosd in rivieren en in de zee. Een andere optie is er momenteel niet, want anders zou het poep ronddrijven in de straten en huizen.

Beterschap

Dit is niet alleen voor de Fransen vervelend, maar ook voor de Britten zelf. Meer dan 50 stranden zijn daar namelijk ook ernstig vervuild. Mensen worden sterk afgeraden om daar te gaan zwemmen, omdat je de kans loopt ziek te worden van de poepbacterie. De autoriteiten in Groot-Brittannië hebben beterschap beloofd. Waterbedrijven beloven meer dan drie miljard pond te gaan investeren in het riool en de regering komt volgende maand met een plan om het overstromen van riolen tegen te gaan, zodat het niet meer naar de Britse en Franse stranden gaat. Maar voordat dit allemaal geregeld is, zijn we natuurlijk al máánden verder.

