Waarom een micropauze beter is dan twee weken vakantie

Maar wat blijkt: verveling en rustmomentjes hebben we nodig om ons brein creatief en efficiënt te houden. Dit zijn de bevindingen van de Weense hersenonderzoeker Bernd Hufnagl, die onderzoek uit de neurobiologie toepast op werk.

Toch is een micropauze werktechnisch een stuk lastiger, want je wil niet betrapt worden tijdens werkuren terwijl je even niets zit te doen. In die tijd zou je tenslotte al tig e-mails kunnen beantwoorden. Maar bij deze manier van denken wordt één feit over het hoofd gezien: na zo’n pauze voor onze geest, worden de volgende vijftig e-mails veel sneller afgehandeld. “Als je helemaal niks doet of heerlijk ontspannen bent, kom je vaak op de beste ideeën”, licht de Weense hersenonderzoeker toe.

Vijf minuten naar buiten staren

“De basismodus van ons brein is angst”, zegt Hufnagl. Dit stelt ons in staat om op te letten en te presteren. “Maar de hele tijd die spanning voelen, is zowel privé als professioneel niet gezond.” Met zijn bedrijf ondersteunt hij ook veel managers van grote ondernemingen. Hij vraagt ze regelmatig vijf minuten uit het raam te staren en onderzoekt voortdurend wat voor effect dat heeft.

Hij raadt iedereen aan om ‘hersenvriendelijk’ te werk te gaan en je grenzen te bepalen. “We hebben helaas vaak niet door dat we uitgeput zijn. Dat merk je pas als het te laat is. Je hoofd zit vol, je kunt je niet meer concentreren en raakt compleet de draad van een verhaal kwijt. Je kunt dit echter voor zijn door dus regelmatig micropauzes in te lassen. Micropauzes zijn vaak zelfs efficiënter dan een vakantie van twee weken.”

Dus als iemand tegen je zegt dat je zit te dromen, zeg dan gerust: “Ik zit even in een micropauze.”

Bron: SZD