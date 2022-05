Waarom Gerard Cox geen laatste afscheid wil nemen van Willibrord Frequin

Gerard heeft via zijn management laten weten ‘geen behoefte’ te hebben om herinneringen op te halen aan de twee reizen die de twee met Peter Faber en Barry Stevens hebben gemaakt voor het succesvolle programma Beter laat dan nooit, dat op RTL4 te zien was. Dat meldt de Telegraaf.

De Rotterdammer zou totaal geen behoefte voelen om zijn zieke collega te bezoeken. Willibrord lijdt aan een zeer agressieve vorm van de ziekte van Parkinson en heeft al aangegeven dat hij verwacht niet lang meer te leven. Al probeert hij er nog iets van te maken.

Egocentrisch

Zijn andere reisvrienden, Barrie Stevens en Peter Faber, willen wel benadrukken dat ze Willibrord zeer waarderen. Maar volgens Peter wil Gerard Cox de oud-journalist niet meer zien door “het egocentrische gedrag” van Willibrord. “Hij vond dat Willibrord tijdens de twee reizen de entertainer uithing. Gerard had daar, vooral in het begin, moeite mee. Ik denk dat Gerard niet over Willibrord wil praten, omdat hij dan erg radicaal over hem zal oordelen.”

Maar Peter zegt Willibrord te waarderen zoals hij is. Ook Barrie Stevens vindt dat. “Hij is een dondersteen, maar wel een met een hart van goud. Af en toe moesten we hem tijdens Beter laat dan nooit tot de orde roepen, dat hij zijn mond moest houden. Ik heb vreselijk met hem gelachen, ook al ging het tijdens de twee avonturen niet altijd goed met Willibrord.”

“Ik gun hem ondanks alle perikelen en dwarsigheden nu zijn rust en dat hij nog een tijdje bij ons mag zijn”, zegt Peter tot slot.

