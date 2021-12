Waarom heb je een booster nodig als bescherming tegen de omikronvariant?

Een boostervaccin dienst als prikkel voor het afweersysteem en is bedoeld om de bescherming tegen het coronavirus te versterken. Twee vaccinaties zouden volgens Britse onderzoekers niet genoeg zijn om te voorkomen dat je besmet raakt met de omikronvariant. Hiervoor zou je dus echt de booster nodig hebben. Maar hoe zit dat dan?

Exponentiële groei

Net zoals het coronavirus zich exponentieel verspreidt, geldt dit ook voor de antistoffen in je lichaam na een prik. “Stel, je hebt één cel die antistoffen kan maken. Na vaccinatie worden dat 10 cellen, 5 daarvan gaan antistoffen maken, 5 worden geheugencellen”, legt hoogleraar en immunoloog Ger Rijkers uit aan RTL Nieuws. Na de tweede prik worden dit 50 cellen in totaal en na de booster kan dit zelfs oplopen tot 250 cellen, waarvan 125 antistoffen maken en 125 geheugencellen zijn. Na iedere prik gaat het aantal antistoffen in je lichaam dus flink omhoog.

Varianten

Maar antistoffen werken alleen goed als ze het virus herkennen. Dat betekent dat de werking minder effectief wordt als er steeds nieuwere varianten van het virus ontstaan. De omikronvariant is gelukkig nog niet heel anders dan de eerdere varianten, maar een booster kan toch nuttig zijn. Hoe meer antistoffen je in je lichaam hebt, hoe beter ze de virussen kunnen bestrijden.

Survival of the fittest

Ook wordt de kwaliteit van de antistoffen in je lichaam beter na een booster. Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Dit wordt ook wel muteren genoemd. Dat gebeurt echter óók bij de cellen in je lichaam: ze veranderen elke keer een beetje mee. Zo worden ze beter in het verdrijven van de gemuteerde virussen. Uiteindelijk blijven zo alleen de beste antistoffen in je lichaam over. Het is een soort survival of the fittest.

Een booster is dus wel degelijk van belang. Als je niets doet, neemt na verloop van tijd het aantal antistoffen in je lichaam af. Het is nu alleen nog niet duidelijk hoe lang we moeten blijven prikken om het virus in te dammen. Dat zal de komende tijd duidelijker worden.

