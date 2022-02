We leggen de kwestie voor aan fysiotherapeute Steffie Schoenmakers: waarom hebben sommige mensen na elke training spierpijn en anderen zelden?

Soorten spierpijn

“Spierpijn wordt veroorzaakt door een ophoping van afvalstoffen zoals melkzuren”, legt ze uit. “Deze ontstaan door de hele kleine beschadigingen in je spieren die optreden wanneer je ze belast. De melkzuren prikkelen je zenuwuiteinden, waardoor je spieren verkrampt aanvoelen.” Er zijn volgens Schoenmakers verschillende soorten spierpijn. “Je hebt acute spierpijn, dat is het brandende gevoel als je aan het sporten bent. Dit noemen ze ook wel ‘verzuring’”, legt ze uit. “Daarnaast heb je verlate spierpijn, deze treedt vaak op 24 uur nadat je actief hebt gesport en kan tot wel 72 uur aanhouden.” Die tijd heeft je lichaam nodig om de ontstekingsreacties op gang te brengen zodat je lichaam kan herstellen. Op de lange termijn maakt dit je spieren sterker. Als laatste heb je nog spierpijn door kneuzing of scheuring. Je voelt dan pijn door een beschadiging aan je spieren.

Elk lichaam is anders

Maar waarom heeft de ene persoon wél altijd spierpijn en de ander niet? Daar is volgens de fysiotherapeute geen simpele verklaring voor. Spierpijn na een training is afhankelijk van veel factoren. “Elk lichaam is anders gebouwd. Sommige mensen zijn vatbaarder voor spierpijn dan anderen”, gaat ze verder. “Het kan liggen aan de intensiteit of opbouw van de training en de conditie of leefstijl van de sporter.”

Sportief of niet?

Als je weinig sport en een keer helemaal losgaat in de sportschool, dan is het niet gek dat je de volgende dag spierpijn hebt. Je spieren zijn overbelast, omdat ze zoveel inspanning niet gewend zijn. Doe je elke week dezelfde training? Dan weet jouw lichaam wat-ie kan verwachten en heb je minder last. Schoenmakers: “Ook als je telkens je training wat zwaarder maakt en steeds je grenzen wat verlegt, is de kans op spierpijn groter.” Dat is ook de reden dat mensen vaak zeggen dat je pas écht goed je best hebt gedaan als je de volgende spierpijn hebt. “Spierpijn hebben is niet erg, maar je mag er niet langer dan 2 à 3 dagen last van hebben. Als het langer duurt, dan heb je te hard getraind.”

