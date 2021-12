Waarom het goed is om je haarborstel regelmatig in warm water onder te dompelen

Wij leggen je hier uit waarom.

Schijn bedriegt

Waar we onze beautyblender of make-up kwasten vaak regelmatig schoonmaken, is dat bij onze haarborstel helaas anders. Zonde, want als je niet regelmatig je haarborstel schoonmaakt is de kans groot dat je lokken er na verloop van tijd niet meer zo mooi uitzien. Je denkt misschien dat je borstel schoon is omdat hij op het eerste oog er fris uitziet, maar dit kan nog weleens flink tegenvallen. TikTok-gebruiker @everthing_tidy dompelde haar borstels onder in warm water en schrok zich een hoedje toen ze zag hoe het water er na een tijdje uitzag.

Bruin en troebel water

In de video legt ze uit dat het zien van een andere video ervoor zorgde dat ze besloot haar haarborstel te wassen. “Misschien is de belangrijkste reden dat je haar zo snel vet wordt niet vanwege je haarzakjes, maar vanwege je vieze borstel.” Om te kijken hoe vies haar borstels waren, deed ze deze in een badje van warm water gemixt met haarshampoo en het resultaat liegt er niet om:

