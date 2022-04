Wij leggen je hier uit waarom.

Boost voor je planten

De kans is groot dat jij regelmatig een rondje loopt langs je kamerplanten met een gieter vol kraanwater. Niks mis mee, natuurlijk. Maar als je planten wel een beetje een ‘boost’ kunnen gebruiken, dan kan het geen kwaad om ze af en toe als het regent buiten te zetten óf wat regenwater op te vangen en dit te geven.

Kraanwater vs regenwater voor je planten

Regenwater is veel beter voor je planten, omdat het minder kalk en mineralen bevat. Regenwater bevat van nature nauwelijks opgeloste stoffen, waardoor meststoffen beter in het water oplossen en de plant ze beter kan benutten. Ideaal dus! En als je je planten buiten zet in de regen, dan spoelt ook meteen het stof er lekker af en hoef je dus niet moeilijk te doen met een doekje. Daarnaast krijg je ook geen witte vlekken op de pot of de plant door opgedroogd kalk dat uit kraanwater komt.

