Waarom het kabinet bij apenpokken extra alert is op mensen uit 1974 en jonger

Deze mensen zijn vroeger niet ingeënt tegen het pokkenvirus en mogelijk meer vatbaar voor een ernstiger verloop van de infectie. Inmiddels bestempelt het kabinet het virus als een zogenoemde A-ziekte.

Er kwam al kritiek vanuit de Tweede Kamer dat het kabinet het apenpokkenvirus misschien iets te serieus neemt. Vorige week vrijdag werd voor het eerst een Nederlander positief getest op het virus.

Niet levensbedreigend

Internist Marcel Levi zwakt een en ander ook wat af, op de vraag hoe erg dat nieuws nou echt is? “Dat valt heel erg mee. Apenpokken zijn namelijk niet zo ernstig. Bijna niemand komt ermee in het ziekenhuis terecht. Natuurlijk zijn de klachten vervelend, je kunt het vergelijken met waterpokken. Niet fijn, maar ook niet levensbedreigend”, zegt Levi.

“Daarnaast is het niet heel besmettelijk. Je moet erg je best doen om het op te lopen. Daar is echt intensief lichamelijk contact voor nodig. Het coronavirus loop je natuurlijk veel sneller op, dat kan al via hoesten. Dit is dus een heel andere situatie.”

Voorzichtigheid geboden

Hij vindt het wel gek dat dit al lang bestaande virus ineens in Europa opduikt. Daarom zegt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid juist dat er voorzichtigheid is geboden. “Het virus is op tot dusver mysterieuze wijze over de wereld aan het reizen, terwijl uitbraken eerder voornamelijk lokaal bleven.” Daarom wordt er bij besmetting al gepraat over quarantaine en PCR-testen.

Huisdieren

De vraag is ook of huisdieren mensen kunnen besmetten. Bekend is dat apenpokken (ook wel monkeypox) een zeldzame ziekte is die wordt veroorzaakt door een virus. Het is een zoönotische ziekte, wat betekent dat het van dier op mens en vice versa kan worden overgedragen. Jouw huisdier kán jou besmetten met apenpokken als deze zelf de infectie draagt.

Volgens Kuipers is de A-status van belang, zodat elk geval verplicht gemeld wordt bij de gezondheidsdiensten. “Op die manier houd je zicht op het virus”, zegt hij.

Bron: AD