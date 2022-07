Waarom het niet raar, maar goed is om hardop tegen jezelf te praten

Als je nagaat dat een mens gemiddeld 100.000 woorden per dag hoort en er 20.000 tot 50.000 uitspreekt (afhankelijk van je geslacht), dan sta je er niet raar van te kijken dat, bijvoorbeeld, thuiswerkers complete monologen met zichzelf houden. “Die woorden moeten er toch uit. Als je gewend bent veel met anderen te praten en je hebt die behoefte, dan is het mogelijk dat je dat nu tegen jezelf gaat doen,” zegt psycholoog Thijs Launspach. “Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens en de behoefte tot communiceren blijft. Je belt ook niet voor elke gedachte of voor elk vraagstuk vrienden of familie.”

Helder redeneren en makkelijker kiezen

Tot zover de verklaring. Los van het feit dat je lekker sociaal bezig bent door met jezelf te kletsen, biedt het je ook andere voordelen. “Praten is een fijne manier van denken. Nadenken is best lastig, het gebeurt niet gestructureerd. Door met anderen te praten, gaan we onze eigen redeneringen beter snappen,” stelt Thijs. Het helpt je bovendien keuzes te maken en je daar ook daadwerkelijk aan te houden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Toronto. Volgens wetenschappers bestaat er een verband tussen de innerlijke dialoog en het vermogen om de eigen impulsiviteit onder controle te houden. Een voorbeeld: door hardop tegen jezelf te zeggen dat een reep chocola echt niet bij elke filmavond met je partner nodig is, kun je ‘m makkelijker in de kast laten liggen. Doe je dat niet, dan zul je zien dat je toch sneller met een lege wikkel op schoot eindigt.

Horen vs. lezen

Een andere studie wijst uit dat in jezelf praten ook bevorderlijk is voor hoe goed je iets doet. Proefpersonen aan het onderzoek kregen een taak waarvan ze de bijbehorende instructies of hardop of in stilte moesten lezen. (Geen) verrassing: degenen die de aanwijzingen hardop hadden gelezen, presteerden aanzienlijk beter. Volgens de Zwitserse onderzoeker Jean Piaget komt dit doordat ons gehoor een beter controleorgaan is dan ons leesvermogen. Door die monoloog met jezelf hardop te voeren, word je cognitief sterk en blijf je gefocust. Lekker blijven doen, dus. Met de kat mag ook, als het in je eentje nog wat onwennig voelt.

Bron: Telegraaf.nl