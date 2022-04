Waarom het nú het beste weer is om te hardlopen

Toch is dit juist het beste weer om te gaan hardlopen. Wij vertellen je waarom!

Hardlopen wanneer het regent

Ten eerste zorgt slecht weer ervoor dat het lekker rustig is buiten. Zo hoef je niet steeds te letten op andere hardlopers, wandelaars en fietsers. Je hebt de weg heerlijk voor jezelf. En, wie houdt er niet van: de geur buiten als het regent is toch ook verrukkelijk?

Verkoeling

Daarnaast werkt regen verkoelend. En dat is eigenlijk een stuk voordeliger dan hardlopen terwijl de zon schijnt. Op warme dagen moet je lichaam tijdens het hardlopen namelijk hard werken om je lichaamstemperatuur op peil te houden.

Te warm weer is gevaarlijk

Door transpiratie raak je dan veel vocht kwijt, waardoor je er goed op moet letten dat je genoeg drinkt. Daarnaast ligt bij hardlopen in de zon ook verbranding op de loer, net als een zonnesteek.

Je hoeft geen rekening met de zon te houden

Daarom is het op warme dagen het slimst om pas te gaan rennen als het warmste moment van de dag voorbij is. Op dagen als deze, wanneer het koud is en regent, hoef je daar geen rekening mee te houden en kun je op elk moment van de dag gaan. Eigenlijk is het nu de ideale temperatuur: niet te warm en niet te koud. Wanneer de temperatuur onder het vriespunt komt, is het onaangenaam om buiten te sporten. Je moet je dan namelijk wel heel warm kleden om jezelf tegen de kou te beschermen.

Warming-up voor het hardlopen

Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je nu gaat hardlopen. Als het buiten koud is, is het extra belangrijk om een goede warming-up te doen om je spieren warm te maken.

Gladde wegen

Daarnaast kunnen wegen glibberig zijn. Draag daarom schoenen met wat meer grip. Ook is het belangrijk om je altijd goed te kleden. Laagjes zijn slim, zodat je iets uit kunt trekken als je het warm krijgt. Een waterafstotend jack is met dit weer ook een aanrader.

Bron: Weeronline