Waarom het optuigen van de kerstboom goed is voor je gezondheid

Het optuigen van de kerstboom is namelijk hartstikke goed voor je gezondheid.

Gelukshormoon

Het zit zo: uit onderzoek is gebleken dat je flink wat dopamine aanmaakt wanneer je de kerstboom optuigt. Je voelt je niet alleen gelukkig op het moment dat je aan het versieren bent, maar de aanmaak van dit gelukshormoon is ook goed voor je algehele gezondheid. Zo geeft het je een energieboost, is het goed voor je immuunsysteem en werkt het zelfs pijnstillend.

Nostalgie

Waarom we zo gelukkig worden van het optuigen van de kerstboom? Volgens psychoanalyticus Steve McKeown is dat grotendeels nostalgie: “We leven in een stressvolle wereld en gaan daarom graag op zoek naar kleine gelukjes. Kerstversiering maakte ons als kind altijd heel gelukkig en ook nu roept het nog steeds sterke gevoelens en vrolijke herinneringen uit onze kindertijd op. Kerstdecoratie vormt dus een soort van houvast en doet ons opnieuw hunkeren naar die mooie momenten.”

Herinneringen

Psychotherapeut Amy Morin gaat nog een stapje verder: “Nostalgie helpt mensen met hun persoonlijke verleden te verbinden en het helpt hen hun identiteit te begrijpen. En misschien zijn de feestdagen wel een herinnering naar een periode wanneer een oude geliefde nog leefde.”

Gezonde emotie

Ook het ervaren van nostalgie is belangrijk voor je (mentale) gezondheid, zegt Ad Vingerhoets, emeritus hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburg University tegen het AD. “Nostalgie is een belangrijke en gezonde emotie, waarvan onder meer is aangetoond dat het eenzaamheid en angst tegengaat. Het maakt ons ook vrijgeviger en toleranter. We worden er letterlijk warmer van.”

Bron: Unilad.