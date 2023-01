Waarom het zo bijzonder is dat dít het best verkochte boek is van 2022

En dat komt zelden voor…

Debuut

We hebben het over het boek Daar waar de rivierkreeften zingen, het debuut van schrijfster Delia Owens. Het boek ligt al sinds 2020 in de Nederlandse winkels en eindigde in 2021 nog op de 36ste plek. In 2022 was het echter het bestverkochte én meest uitgeleende boek van Nederland.

Opvallend

Dat het boek dit jaar bovenaan staat, is volgens CPNB uitzonderlijk. “Je ziet dat boeken meestal na de verschijningsdatum kort populair zijn. Maar daarna verliezen ze publiciteit en verdwijnen ze naar de achtergrond. Met Daar waar de rivierkreeften zingen is dat precies andersom. Het boek is langzaam gaan pieken en blijft pieken’’, zo vertelt CPNB-woordvoerder Job Jan Altena.

Tweede en derde plaats

De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley staat op een tweede plek met 128.000 verkochte exemplaren. Met maar liefst veertien boeken is Lucinda de meest voorkomende auteur in de lijst. Dat is een boek minder dan haar record uit 2021. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy eindigt als derde in de lijst. Vorig jaar stond het boek nog op plek twee.

Bron: AD