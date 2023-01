Waarom iedereen deze commercial zou moeten zien

Volgens het Openbaar Ministerie vallen er jaarlijks zo’n 600 verkeersdoden door telefoongebruik in Nederland. Soms gaat het om bellende bestuurders in de auto, maar ook steeds vaker zijn jongeren die appen op de fiets het slachtoffer. Verzekeringsmaatschappij Interpolis vraagt hier met een nieuwe commercial aandacht voor, en dat roept emotionele reacties op bij kijkers.

Aangrijpende campagne

In de Mis Niks-campagne van Interpolis worden we meegenomen in prachtige maar ook verdrietige momenten in het leven van hoofdrolspeelster Robin. We zien haar eerste zoen voorbij komen, worden meegenomen terwijl ze op kamers gaat en reizen met haar de wereld over. Ook liefdesverdriet en de scheiding van haar ouders komen in de korte film van 4 minuten voorbij. Het zijn echter momenten die het personage in de campagne nooit écht zal meemaken, want in het begin van het filmpje belandt ze in een verkeersongeluk. Doordat ze appt op de fiets ziet ze een vrachtwagen niet aankomen en wordt ze aangereden. De bijpassende slogan past perfect bij dit emotionele moment: ‘Laat je telefoon je toekomst niet stelen’.

Later als ik Groot ben

Het ondersteunende liedje trekt net zoveel tranen als de commercial zelf, zo lezen we in de reacties. Singer-songwriter Danique zingt in Later als ik Groot ben over alle momenten die ze in de toekomst wil meemaken, net als het personage in de film. ‘Maar het is mij toch niet gegeven. Want mijn tijd is stil gaan staan,’ zo eindigt de zangeres.

Emotionele reacties

De campagne roept bij kijkers veel emoties op. In de reacties regent het complimenten voor de makers van de film en geven veel kijkers aan er stil van te zijn. Een enkele reactie springt er in het bijzonder uit: het gaat om een moeder die haar eigen kind is verloren door telefoongebruik in het verkeer. Zo’n indrukwekkende campagne hebben velen al lange tijd niet gezien.

Bron: Interpolis