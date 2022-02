O, wat maakt het internet ons leven toch een stuk makkelijker. Opnieuw gaat een handig schoonmaaktrucje van TikTok het internet over. Dit trucje lost een probleem op dat we allemaal wel herkennen én willen oplossen: bestek weer glanzend krijgen.

Handig trucje voor de vaatwasser

Tiktok-gebruiker Carolina Mccauley deelt op het platform een onwijs handig trucje voor de vaatwasser. Door namelijk een prop aluminiumfolie in het bestekbakje van de vaatwasser te doen, komt je bestek er na het draaien van het programma weer uit als nieuw.

Hoe werkt het?

De aluminiumfolie zit vast in het bestekbakje dus het schrobt het bestek niet schoon. Hoe werkt dat dan? Dat heeft te maken met de manier waarop de chemicaliën in het vaatwastablet reageren op de aluminiumfolie. Die reactie is vergelijkbaar met de techniek die wordt gebruikt om zilver op te poetsen. De aanslag op het bestek verdwijnt hierdoor en daardoor ziet het er weer uit als nieuw.

Bron:Tasteofhome.com