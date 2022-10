Waarom je de autoradio uitzet als je moet inparkeren

Herkenbaar? Lees dan maar even door.

Explosies in je brein

Wie in de auto zit zoals in bovenstaand stukje herkent het wel: explosies in je brein omdat je vanwege een overdaad aan prikkels door de bomen - uh, door de wegen de weg niet meer ziet. Of je nou naar de radio luistert en nauwkeurig moet inparkeren, door een sneeuwstorm rijdt terwijl je kinderen tegen je kletsen of televisie kijkt terwijl je partner je vraagt wat je morgen wil eten, het is teveel. Eén van de twee moet uit. Maar we waren tegenwoordig toch zo goed in multitasken?

We kunnen niet multitasken

Not. Er is namelijk een heel goede verklaring voor het feit dat je de ene prikkel wil uitzetten terwijl je ergens anders inspanning voor nodig hebt: we zijn helemaal niet zo goed in multitasken. Sterker nog, uit een onderzoek gepubliceerd in de Journal of experimental psychology bleek: ons brein kan het eigenlijk niet.

De hele dag verwerkt je brein informatie en besluiten het wat zijn taak is. Zijn er twee (of meer) prikkels om te verwerken of waar aandacht aan besteed moet worden? Dan ziet je brein beide taken niet als één gelijktijdig geheel, maar dan kiest het een primaire taak en een secundaire taak, die minder focus krijgt.

Switchten tussen taken

Ben je voor jouw gevoel aan het multitasken? Dan switcht je brein in werkelijkheid continu tussen de taken heen en weer. Dat kost energie en tijd. Daardoor ben je op beide taken minder gefocust en kan het zelfs zijn dat je iets trager reageert omdat je brein nog van taak wisselt. Zo ga je van ‘hé, leuk liedje’ naar ‘is dít de derde rechts?’ en van de eerste klanken van Bohemian rhapsody naar ‘afslag gemist’ om vervolgens te eindigen bij ‘kan die hérrie even uit!?’

Door de radio uit te zetten tijdens moeilijke snelwegcapriolen, de televisie te muten als je partner een gesprek met je aanknoopt of je kinderen toe te snauwen geduldig uit te leggen dat ze hun mond moeten houden als jij door weer en wind iedereen veilig naar huis probeert te taxiën, zorg je dus eigenlijk heel goed voor jezelf en je brein. Eén taak, volle focus, geen continu geswitch tussen taken terwijl dat allemaal energie kost. Zó kom je relaxed de dag door!

