Waarom je de bon van de zelfscankassa altijd moet checken

Reken je graag bij de zelfscankassa af, want snel en makkelijk? Let dan goed op de prijzen op de bon.

Problemen met korting bij de zelfscankassa

Martijn wil een probleem van de zelfscankassa aankaarten. Nee, het gaat niet om het werk uit handen nemen van caissières - het gaat om berooid worden. De persoonlijke bonus die Martijn hoort te ontvangen, krijgt hij namelijk niet als hij zelf zijn boodschappen afrekent.

Bekijk hieronder zijn video.

Bon checken

In een tijd waarin veel mensen moeite hebben met het betalen van hun boodschappen, is het extra belangrijk om tijdens of na het afrekenen het bonnetje te checken. De persoonlijke bonus, dat is de extra korting die je als bonuskaarthouder ontvangt op producten die je regelmatig koopt, werkt niet bij de zelfscankassa, zou een medewerker tegen Martijn hebben gezegd.

Indien je de korting toch wil ontvangen, moet je met je bonnetje naar de servicebalie om het teveel betaalde bedrag terug te krijgen. Als je niet zoveel zin hebt om voor een paar dubbeltjes in de rij aan te sluiten, kun je vooralsnog maar beter bij de kassa afrekenen.

Je kunt ook een medewerker bij de zelfscankassa’s aan de mouw trekken om je te helpen - als ze al niet bij je boodschappentas staan, omdat je er weer bent uitgepikt. Kennelijk kunnen medewerkers op de zelfscan-afdeling jou wel de korting geven, vertellen werknemers in een reactie onder de video.