Waarom je de noodhamer in je auto nooit op déze levensgevaarlijke plek moet leggen

Wat is een noodhamer?

Als je met je auto in het water terechtkomt, over de kop slaat of om wat voor reden niet meer via de deuren uit je auto kunt ontsnappen, dan komt een noodhamer van pas. Een noodhamer is een kleine zware hamer met twee stalen punten. Met de punten kun je de zijruit van je auto inslaan, zodat je alsnog uit je auto kunt komen. Daarnaast zit in het handvat van de hamer een verzonken mes, waarmee je ook je autogordel kunt doorsnijden.

Verkeerde plek

Om ervoor te zorgen dat de noodhamer binnen handbereik is, kun je hem volgens experts het beste bevestigen in het plafond of achter de verlichting (in het plafond), zodat je er altijd bij kunt. Ook als je auto op de kop ligt. Toch legt maar liefst 24 procent van de Nederlanders de noodhamer in het dashboardkastje, zo blijkt uit een enquête van Marktplaats onder meer dan 1100 respondenten. Deze plek raden veiligheidsexperts juist af. Als je auto namelijk ondersteboven ligt, kun je er niet meer bij omdat de veiligheidsgordels blokkeren. Daarnaast kun je hem op deze plek ook moeilijk terugvinden als je in het donker en in paniek in je dashboardkastje zoekt.

Bron: AD