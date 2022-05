Waarom je déze dieren beter geen brood kunt voeren

Herkauwers

Met herkauwers worden onder andere geiten, schapen, herten en koeien bedoeld. Je hebt vast weleens gehoord dat koeien meerdere magen hebben. Hetzelfde geldt voor de rest van voorgenoemde dieren; die hebben er ook vier. En dat kwartet aan magen gaat het beste op voedsel dat langzaam wordt verteerd. Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: brood valt niet in deze categorie. Het kan de balans tussen micro-organismen in het lichaam verstoren. Bovendien zitten er te weinig goede voedingsstoffen in. Daarnaast kan een bammetje in de maag gaan gisten. Er bestaat een kans dat een dier ziek wordt door de gasophoping die dit mogelijk veroorzaakt. In extreme gevallen kan-ie er zelfs door overlijden. Liever een aai over de bol, dus.

Vogels

De reden dat je je korstjes beter aan de kliko kunt voeren dan aan je favoriete A.J. Kwak look-a-like? Brood bevat veel zout. Daar gaan vogels niet lekker op. Op beschimmelde stukjes overigens ook niet. Dat kan hen zelfs fataal worden. Brood is trouwens gevaarlijker voor watervogels dan voor landvogels. Het zorgt er namelijk voor dat ze zelf minder op zoek hoeven te gaan naar voedsel. Hierdoor gaan ze zich vervelen. Die verveling uit zich onder woerden in een minder prettige bezigheid: verkrachting van vrouwtjes(eenden). We tippen de koekenpan als geschiktere bestemming voor je oude brood. Want wie houdt er nu niet van wentelteefjes met suiker, kaneel en verse aardbeien?

Honden en katten

Houd het bij een bot of zalmstickie op feest- en verjaardagen. De gluten in brood kunnen honden ziek maken en jeuk bezorgen. Ook hun vachtje wordt er minder mooi van. Katten kunnen er beter tegen, al kan hun maagdarmstelsel er evengoed geïrriteerd van raken. We weten dat de blik in bepaalde puppy/kitten-ogen moeilijk te weerstaan is (dit is trouwens waarom), toch doe je er verstandig aan om je tosti zelf op te eten.

Bron: RTL Nieuws