Waarom je een sok met havermout mee in bad moet nemen

Ehhh, wat? Ja het klinkt gek misschien, maar het heeft een hoop voordelen. Zo heeft havermout een zacht en kalmerend effect op je huid. Het helpt vooral goed tegen een ontstoken, gevoelige, geïrriteerde of droge huid.

Troebel water

Tegelijkertijd helpt het de huid hydrateren en voorziet het je huid van belangrijke mineralen. Voor een heerlijk havermoutbad heb je een half kopje havermout nodig. Doe de korrels in een leeg geurzakje of dunne sok. Het volledige effect van het heerlijke huismiddeltje ontvouwt zich in het badwater. Het water wordt er wel een beetje troebel van.

Goed mengen

Je kunt de havermout ook in bad strooien. In dat geval is het slim om de vlokken eerst te malen in een blender of koffiemolen. Als je dit niet doet, zinken de vlokken naar de bodem. Roer totdat de havermout grondig met het water vermengd is en ga met je hand door het badwater totdat het havermoutpoeder helemaal is opgelost. Het water zal een melkachtige kleur krijgen. Dat is een goed teken, want dat betekent dat de havermout gelijkmatig door het badwater verspreid is.

Als je huid na het bad een beetje kleverig is, spoel jezelf dan af met schoon warm water. Dep jezelf droog met een handdoek. Doe dit voorzichtig om ervoor te zorgen dat de havermout een beschermlaag vormt.

Onder de douche

Geen bad? Niet getreurd, want ook dan kun je van de voordelen van havermout profiteren. Neem de sok gewoon mee onder de douche en wrijf je huid ermee in. Laat het een paar minuten intrekken en spoel het er dan weer af. Voor gebruik kun je de sok het beste even in warm water in de gootsteen laten weken.

Lavendel of karnemelk

Voor extra effect kun je wat lavendelknopjes in het zakje doen of wat lavendelolie in het badwater druppelen. Karnemelk versterkt ook het effect van het havermoutbad. Hou er bij een havermoutbad wel rekening mee dat het water niet te heet mag zijn en dat je niet langer dan 20 minuten in de badkuip mag liggen.

Bron: Freundin.de.