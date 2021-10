Waarom je éxtra voorzichtig moet zijn als je een telefoontje ontvangt over je BSN-nummer

De Fraudehelpdesk heeft in de afgelopen weken maar liefst 2300 meldingen ontvangen over verdachte telefoontjes, waarbij de persoon aan de andere kant van de lijn uit is op persoonlijke gegevens zoals je BSN-nummer.

Hoe gaan de criminelen te werk?

De bellers doen vaak alsof ze iemand van de ‘National Police’ zijn of van de ‘Dutch Supreme Court’, zo vertelt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk. Soms krijgen mensen ook een Engels ingesproken bandje te horen. “Wat er verteld wordt, is wisselend. Soms zeggen ze bijvoorbeeld dat je BSN-nummer misbruikt wordt, of dat er een arrestatiebevel tegen je loopt.” Vervolgens wordt gevraagd een cijfer in te toetsen, waarna je wordt doorverbonden met een zogenaamde agent. Die vraagt om meer gegevens of om geld over te maken.

Wat kun je het beste doen?

Volgens techjournalist Daniël Verlaan is het belangrijk dat je meteen ophangt als je een dergelijk telefoontje krijgt óf je vraagt de persoon om een naam en zegt dat je zelf naar de organisatie terugbelt om weer met die persoon te verbonden te worden. “Maar in het algemeen geldt deze belangrijke regel: een bank, de politie of een andere overheidsorganisatie zullen je nooit om betaalgegevens vragen en ook nooit iemand software op zijn computer of telefoon laten installeren.”

Bron: RTL Nieuws