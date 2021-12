Waarom je het vocht van kikkererwten voortaan zou moeten bewaren

Aquafaba is rijk aan zetmeel en plantaardige eiwitten en lijkt op de consistentie van ruw eiwit. Het zit niet alleen in een blik kikkererwten, maar ook in dat van andere peulvruchten, zoals linzen en witte- en bruine bonen.

Wat is het?

Deze vloeistof is vooral erg handig voor veganisten, omdat het gebruikt kan worden als een vervanger voor dierlijke eiwitten. Door de aquafaba op te kloppen krijgt het namelijk dezelfde structuur als echt eiwitschuim.

Hoe maak je het?

Laat de inhoud van een blikje biologische kikkererwten uitlekken en vang het uitlekvocht op. Voeg 2 eetlepels suiker of een zoetstof aan de aquafaba toe. Klop het geheel vervolgens op met een mixer op de hoogste stand zodat er een mooi, stevig schuim ontstaat. Je kunt er vervolgens naar smaak nog bijvoorbeeld cacaopoeder, kaneel of vanillebourbon aan toevoegen. Met het schuim kun je onder andere merengue, mousse, schuimpjes, luchtige cake en slagroom mee maken. Zeker de moeite waard om te bewaren dus.

Bron: Viva.