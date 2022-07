Waar de ene hond beter tegen de warmte kan dan de ander, kan je viervoeter wel wat extra zorg en aandacht gebruiken als het buiten tropisch warm is. Maar kijk wel uit met koud water uit de tuinslang. Dit schijnt niet zo goed te zijn voor honden.

Vernauwde bloedvaten

Bij hoge temperaturen wordt het bloed van een hond dikker en stroperiger, waardoor het hart wat meer moeite heeft met het rondpompen van het bloed. Door kou, bijvoorbeeld van koud kraanwater, vernauwen de bloedvaten van een hond. Spuit je ‘m in één klap nat, dan krijgt het hondenhart het zwaar te verduren. Een gevolg kan zijn dat de organen van de hond te weinig bloed ontvangen. In het ergste geval kan je hond dan overlijden.

Zo kun je je hond veilig afkoelen

Zo’n vaart zal het bij de gemiddelde hond niet lopen, maar risico neem je in dit geval liever niet. Dierenarts Jiske l’Ami, van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, legt uit dat je niet altijd iets hoeft te doen om je hond af te koelen. “Hijgen zorgt ervoor dat de warmte uit hun lichaam verdwijnt”, zegt ze tegen Nu.nl. “Honden ‘zweten’ uit hun tong en door deze uit hun bek te hangen, verdampt de lichaamswarmte.”

Het kan volgens Jiske geen kwaad om je hond hier en daar een beetje te helpen met afkoelen. Dit kun je het beste doen door:

Pootjebaden

De kussens onder de poten van honden zijn gevoelig voor warmte. Zo kan een laagje koel water al fijn zijn. Zet je hond in een badje of sproei de tegels met de tuinslang en laat je hond er overheen lopen. Vinden ze fijn!

Koele doek

Een handdoek doordrenken met lauw water en deze over je de vacht van je hond leggen, kan voor het beest heel verfrissend zijn. Zorg wel dat het water wat je gebruikt dus niet te koud is.

Genoeg schaduw

De meeste dieren liggen het liefst buiten, ook als het warm is. De wind vinden ze fijn, helemaal in combinatie met schaduw. Weinig koele plekjes in je tuin of op je balkon? Een parasol biedt uitkomst.

Aangepast uitlaatschema

Op een hete dag kun je je hond het beste extra vroeg en later op de avond meenemen voor de grote uitlaatrondes. Vermijd het warmste deel van de dag, tussen 12:00 en 15:00 uur, het liefst.

Bron: Nu.nl, rover.com