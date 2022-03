Wij leggen je hier uit hoe dit precies zit.

Even bijwerken

Hoe mooi je je haren ook hebt gestyled, zodra je ermee naar bed gaat, is de kans groot dat je de volgende ochtend wakker wordt met een vogelnestje op je hoofd. In dat geval is het heel verleidelijk om er nog een keer met de stijltang overheen te gaan, maar dit kun je toch beter niet doen.

Veel meer schade

Volgens haarstylist Tom Smith kun je je haar het beste stylen nadat je het hebt gewassen en geföhnd en moet je het daarna tot de volgende wasbeurt met rust laten. Wanneer je het de volgende dag opnieuw gaat stylen, beschadig je je haar. “Op de dagen tussen je shampoobeurten moet je het haar niet opnieuw verwarmen. Dat legt namelijk extra druk op de haarbindingen en kan veel meer schade aanrichten dan wanneer je het alleen wast en daarna één keer stylet”, zo legt Smith uit.

Broos en droog haar

Wanneer je haarbindingen worden verbroken – door hitte of chemische schade – verliest je haar elasticiteit, sterkte en veerkracht. Wanneer je een hittetool gebruikt op haar dat recentelijk al is gestyled, dan kan dit de warmteschade alleen maar verdubbelen, waardoor je broos en droog haar krijgt dat er beschadigd uitziet.

Oplossing voor dag twee

Wil je toch graag wat aan je haar doen op de tweede dag, dan kun je volgens Smith het beste voor een haarvriendelijkere oplossing gaan. “Steek je haar lekker op. Doe er een beetje serum of olie in en borstel het door in plaats van je haar opnieuw te verhitten.”

Bron: Freundin