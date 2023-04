Waarom je je waterverbruik snel wilt beperken

Door klimaatverandering en verontreiniging hebben we in 2030 wellicht een tekort aan drinkwater, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarom roept het instituut nu op tot actie.

Komt er een drinkwater-tekort in Nederland?

Wie wel eens in het buitenland op reis is geweest, weet hoe goed we het in Nederland hebben als het op drinkwater aankomt. Geen gedoe met waterfilters of plastic flesjes: hier komt ons drinkwater gewoon uit de kraan. Over zeven jaar kan dat echter veranderd zijn. Volgens het RIVM stijgt de vraag naar drinkwater nog tot 2030, waardoor we in dat jaar het risico op een tekort lopen. 2030 klinkt misschien nog ver weg, maar er moet nu al actie worden ondernomen om het niet zo ver te laten komen.

Regionale verschillen

In totaal kent Nederland 10 bedrijven die drinkwater leveren. Zij zitten verspreid door het land waardoor er regionaal gezien nu al krapte ontstaat. De provincies Groningen, Overijssel en Gelderland kampten eerder al met een tekort wanneer de vraag het hoogst was. Als er geen veranderingen doorgevoerd worden, geldt dit straks voor alle regio’s.

De oplossing

In eerste instantie wordt de oplossing bij de Rijksoverheid gelegd. Zij moeten op zoek gaan naar nieuwe gebieden om drinkwater te winnen, maar er bijvoorbeeld ook actief aan werken de bufferactiviteit te vergroten. Andere oplossingen zijn het aankopen van drinkwater uit het buitenland of het verlagen van verbruik.

Zelf minder water verbruiken

En daar komt de gebruiker om de hoek kijken: als individu kun je namelijk ook veel doen om je dagelijkse waterverbruik drastisch te verminderen. Dat kunnen grote veranderingen zijn, maar ook kleine aanpassingen maken een wereld van verschil. Hier zetten we 20 tips op een rij die niet alleen helpen het dreigende tekort op te lossen, maar ook voor jou en je portemonnee een positieve uitkomst hebben. Win-win!

Het zit ‘m in de kleine dingen: ook het over laten koken van een pan, verspilt water. In onderstaande video leggen we uit hoe je dat voorkomt.

Bron: RIVM