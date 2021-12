Waarom je nú een paar kistjes wijn wilt inslaan

Vooral witte wijn zal volgend jaar duurder worden, zegt Joris Snelten, ceo van wijnimporteur Delta Wines tegen RTL Nieuws.

Wijn wordt duurder in 2022

De wijnimporteur denkt dat de prijs van een fles wijn die nu € 4,- kost, met 10 tot 15% stijgt. Je favoriete supermarkt wijn kan dus zomer ineen € 4,60 gaan kosten.

Waarom wijn duurder wordt? Dat heeft vooral te maken met de stijgende prijzen voor de grondstoffen van flessen wijn. Denk aan: het glas voor de fles, papier voor het etiket, aluminium voor de schroefdoppen en de houten pallets waarin de dozen wijn op staan.

Duurdere grondstoffen

De kosten stijgen door de tekorten die er wereldwijd zijn aan grondstoffen. Dat heeft weer te maken met corona en de verschillende lockdowns.

Dat betekent dat ook goedkopere wijnen flink in prijs zullen stijgen. Een beetje een deprimerende gedachte, maar bij voordelige wijnen wordt de verpakking zelfs duurder dan de inhoud.

Witte wijn inslaan

Liefhebber van witte wijn? Dan heb je helemaal pech. In Europese wijnlanden viel de oogst dit jaar flink tegen. Door extreem weer zoals harde wind, harde regen in de zomer en nachtvorst in het voorjaar, hadden de druiven geen topkwaliteit.

Vooral witte druivenrassen – die nodig zijn voor het maken van witte wijn – hebben last van nachtvorst in het voorjaar. Die druivensoorten komen namelijk eerder in het jaar uit dan blauwe druiven.

Gevolg: witte wijnen uit landen als Chili of Zuid-Afrika worden populairder. Ook lekker, maar wel duurder vanwege transportkosten.

Wil je volgend jaar geld besparen, koop dan nu alvast wat flesjes van die lekkere wijn. Na dit nieuws kun je bovendien vast wel een drankje gebruiken.

Bron: RTL Nieuws