Waarom je op een warme dag de ramen juist niet 's avonds meteen open moet zetten

De meest effectieve maatregel om het binnenshuis koel te houden is om, indien aanwezig, de zonneschermen omlaag te doen, aldus Weeronline. Houd de gordijnen overdag ook dicht zodat de lucht in huis niet al te veel opwarmt. Ramen en deuren kun je zodra het buiten warmer is dan binnen het beste dichthouden. Dat kan op warme dagen al om 10.00 uur 's ochtends het geval zijn.

Ramen open na een warme dag

Na een warme dag gooien veel mensen 's avonds meteen alles open om het lekker door te laten tochten. Dat is juist niet zo heel slim om te doen. Op hete dagen luidt het advies om ook ‘s avonds alles potdicht te houden. Want juist aan het eind van de middag en het begin van de avond is de temperatuur het hoogst. Het beste moment om je huis te luchten is volgens het weerbureau na zonsondergang, dus ‘s avonds laat en in de nacht. “Dan is de temperatuur het laagst. Ook in de vroege ochtend kun je je ramen en deuren prima openhouden om wat frisse lucht binnen te laten.”

Luchtvochtigheid

Hoe vochtiger het in huis is, hoe warmer het ook aanvoelt. Daarom kun je bij hoge temperaturen, om de luchtvochtigheid zo laag mogelijk te houden, het beste de was buiten laten droger, geen droger of oven gebruiken en tijdens het koken de afzuigkap aanzetten. Zo blijft het in huis lekker koel.

Bron: ANP