Waarom je wc-papier en luiers flink duurder worden

Een van de oorzaken is de oorlog in Oekraïne, waardoor de voorraden van houtpulp sterk zijn gedaald. Houtpulp is het basisingrediënt van toiletpapier en luiers.

Een van de grootste producenten van pulp en papier ter wereld, het Braziliaanse bedrijf Suzano, heeft gewaarschuwd voor schaarste. Europa kocht altijd veel Russisch hout, maar sinds Rusland Oekraïne binnenviel is die handel vrijwel helemaal geblokkeerd. Suzano zegt dat we nu op een kantelpunt zitten, waardoor prijzen straks fors omhoog kunnen gaan.

Omdat papier een essentieel product is, in het bijzonder tissues en toiletpapier, is de verwachting dat de vraag niet lager wordt als de prijs stijgt.

Europese producenten van houtpulp maken nu minder van de grondstof voor papier. De verwachting is dat dit voorlopig ook niet zal veranderen. Houtpulpmakers uit Rusland kunnen zelf ook met moeite blijven produceren, omdat ze niet alle benodigde materialen kunnen krijgen. Het gevolg is dat de wereldwijde pulpvoorraden aan het dalen zijn.

Lege schappen

Het probleem speelt al langer. Vorig jaar was ook al sprake van een wereldwijd tekort aan houtpulp. Dat zorgt weer voor papierschaarste en flinke prijsstijgingen.

In het begin van de coronapandemie zaten we al met lege schappen, omdat mensen massaal toiletpapier gingen inkopen. Rollen wc-papier werden zelfs voor woekerprijzen op websites aangeboden.

Bron: De Telegraaf