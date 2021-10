Waarom je zo snel mogelijk een vast tarief voor je energierekening wilt afspreken

Niet alleen de huizenmarkt is behoorlijk oververhit op dit moment: ook op de energiemarkt gaat het er heftig aan toe. Dat betekent dat de prijzen voor energie steeds hoger worden. En daar kun je zomaar de dupe van worden.

Meer betalen

Mensen die op dit moment een contract bij hun energieleverancier met een vast tarief hebben lopen, zitten nog even veilig. Maar voor mensen met een variabel tarief óf mensen met een aflopend contract, is er minder fijn nieuws. Nog even en je gaat een klap meer betalen voor je gas-, water- en lichtrekening.

1300 euro meer

Volgens prijsvergelijkingssite Pricewise was een gemiddeld huishouden vorig jaar zo'n €1935 kwijt aan de energierekening. Op dit moment zou dat bedrag maar liefst zo'n €1300 hoger liggen met een kostenplaatje van €3198 onder de streep.

Vast tarief

Wie nu een nieuw contract af moet sluiten, betaalt dus een klap meer. Waarom is het dan toch aan te raden om direct een contract met vast tarief af te sluiten voor de komende jaren? Volgens Pricewise zou de oververhitte energiemarkt nog lang niet knappen en is er een grote kans dat je gas-, water- en lichtrekening alleen maar hoger wordt. En dat wil je voorkomen. Wie nu nog een contract afsluit, kan dat doen op het huidige tarief en zo verdere prijsstijgingen voorkomen.

Of toch nog even wachten?

Toch zijn er ook tegengeluiden. Zo raadt de Consumentenbond juist aan om nog even af te wachten met het afsluiten van een nieuw contract. Daar heerst het idee juist dat de tarieven nu extreem hoog zijn en mensen straks vast zitten aan hoge kosten als de energieprijs misschien toch daalt.

Besparen

Een ander contract afsluiten, is niet het enige dat je kunt doen om je gasrekening laag te houden. Zo helpt het om, natuurlijk, je huis beter te isoleren. Tochtstrippen plakken, radiatorfolie achter de verwarming: het maakt werkelijk waar een wereld van verschil als je naar je kosten kijkt.

Ook de verwarming lager zetten blijft een goede tip. ‘s Nachts kan deze het best op een graad of 15 staan en voor mensen met vloerverwarming op 17 graden. En geen zorgen: het kost je huis dan echt niet veel meer energie om 's ochtends op te warmen. Uiteindelijk is weinig stoken in de nacht de goedkoopste optie.

Ten slotte doet korter douchen ook wonderen voor je energierekening. Uitgebreid insoppen, scheren, tandenpoetsen en zingen in de douche voordat je aan het werk gaat? Het is misschien een heerlijk ritueel, maar misschien is een liedje minder op je playlist dan wel een goed idee.

Bron: NOS