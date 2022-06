Waarom je zonnebrandcrème nooit in de zon moet laten staan

Wij vertellen je er graag meer over.

Waarom vaker zonnebrandcrème smeren?

Als je een dagje gaat zonnen, dan is één keer smeren niet voldoende. Wanneer zonnebrandcrème wordt blootgesteld aan licht en warmte, breekt het af. Hierdoor wordt het product minder effectief naarmate je meer tijd in de zon doorbrengt. Om deze reden is het dan ook belangrijk om je minimaal om de 2 uur opnieuw in te smeren.

Zonnebrandcrème uit de zon houden

De afbraak van zonnebrandcrème geldt overigens niet alleen voor het goedje op je huid, maar ook voor de crème die in je fles achterblijft. Als jij de fles na gebruik elke keer in de brandende zon laat staan, dan is de kans heel groot dat je zonnebrandcrème na verloop van tijd minder goed werkt. Tegenwoordig kiezen veel fabrikanten ervoor om op de verpakking te zetten dat je de fles niet in de zon moet laten staan, maar er zijn maar weinig mensen die dit lezen.

Niet vergeten

De volgende keer dat jij gaat zonnen is het dus belangrijk dat je je fles zonnebrandcrème p een plek in de schaduw legt, bijvoorbeeld in je tas of onder je handdoek.

Wist je trouwens dat zonnebrandcrème ook een houdbaarheidsdatum heeft? In deze video vertellen we je er meer over.

Bron: Well and Good