Waarom koning Charles straks links op Britse munten staat

De nieuwe munten en biljetten met daarop koning Charles III moeten eerst nog wel ontworpen worden. Daarna wordt het geld geslagen of gedrukt. Op het geld van nu is Elizabeth altijd van haar rechterkant te zien.

Traditie

Charles is op het nieuwe geld vanaf zijn linkerkant te zien. De reden is simpel: het is traditie.

Het is al namelijk al sinds de 17de eeuw zo om opeenvolgende vorsten gespiegeld in de munten te slaan, of op het papiergeld te zetten.

Sinds Karel II

Sinds het bewind van Karel II in de 17e eeuw heeft de vorst volgens de website van de koninklijke familie meestal de tegenovergestelde positie van zijn voorganger op munten gehad. Elizabeth keek naar rechts en dus kijkt Charles straks naar links.

Vijf portretten

Er zijn nu 29 miljard Britse munten in omloop met het gezicht van koningin Elizabeth II erop. Sinds ze voor het eerst op de munten verscheen, een jaar na haar aantreden als vorstin in 1952, heeft de Britse koninklijke munt vijf verschillende portretten gebruikt waarbij ze altijd naar rechts kijkt.

Alleen Edward VIII, die in 1936 minder dan een jaar koning was, keek naar links omdat hij daar de voorkeur aan gaf.

Andere officiële Britse documenten, zoals het paspoort, worden ook in de loop van de tijd aangepast.

Volkslied aangepast

Het volkslied werd direct na het overlijden van de queen al aangepast naar ‘God save the king’. Dat gebeurde ook toen koning George tot aan 1952 op de troon zat.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: New York Times/AD