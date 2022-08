Waarom mensen in Finland zo gelukkig zijn

Wat heeft Finland wat de rest van de wereld niet heeft? Niet dat we het zelf zo slecht doen, hoor: Nederland siert in 2022 de vijfde plek. Toch willen we na vijf jaar het geheim van die Finnen weleens weten.

Wat is geluk precies?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag waarom onze collega-Europeanen in het hoge noorden zo gelukkig zijn, zochten we eerst uit wat het World Happiness Report precies onder geluk verstaat. Het maakt steeds gebruik van drie ‘meetinstrumenten’: levenswaardering, positieve emoties en negatieve emoties.

Meten is weten

Voor die eerste indicator werd deelnemers aan het onderzoek gevraagd om een ladder in te beelden en hun plaats daarop te bepalen. De eerste trede betekende niet veel goeds, bij de hoogste gingen ze bij wijze van spreken door het dak van blijdschap. Positieve emoties werden gemeten door te kijken of proefpersonen de dag voor het onderzoek hadden gelachen, plezier hadden beleefd of iets interessants hadden gedaan. Was er sprake van bezorgdheid, verdriet of woede? Dan werd dat meegenomen bij het in kaart brengen van de negatieve emoties.

Het sleutelwoord

En dan nu het verlossende antwoord. Het draait – dachten we het niet? – allemaal maar om één ding. Maar dit keer doelen we niet op geld. Zelfs niet op seks. Nee, balans is het sleutelwoord. Scandinaviërs ervaren meer balans en harmonie in hun leven en behoren daarom tot de gelukkigste mensen op aarde. Denemarken en IJsland houden niet voor niets ook al jaren een plekje in de top vijf bezet. In Finland ervaart maar liefst 90,4% van de ondervraagden balans in zijn of haar leven. Mooie score!

Goed geregeld

Daarnaast krijgen kersverse Finse moeders een doos met babyspullen van het socialezekerheidsstelsel, waardoor ze in de eerste twee tot drie maanden na de geboorte eigenlijk alleen luiers hoeven aan te schaffen. Bovendien krijgen nieuwe papa’s en mama’s in Finland (en andere Scandinavische landen) tien maanden ouderschapsverlof, waarvan de vader negen weken mag gebruiken. Een ouder kan tot drie jaar bij het kind blijven zonder zijn of haar baan te verliezen, al wordt het salaris natuurlijk wel op de nieuwe situatie aangepast.

En dan nog dit: in zowel Finland als Denemarken voorziet de regering in gratis onderwijs en gezondheidszorg. Wij zijn even ons huis op Funda zetten in verband met een mogelijke emigratie...

Bron: CNBCTV en WorldHappiness.Report