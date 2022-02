Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties aan de Universiteit van Leiden, gokt dat we in ieder geval binnenkort van de isolatiemaatregel af kunnen. “Ik verwacht dat Nederland over een week of twee de laatste beperkingen kan opheffen. Allemaal. Dus dan eindigt de verplichte isolatie voor besmette mensen. Ook zal het hele testen stoppen”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws.

Belang van isolatiemaatregel

Volgens Bert Niesters, epidemioloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, is het goed dat de isolatieplicht niet al vrijdag 25 februari wordt opgeheven. “De uitval van personeel in de zorgketen blijft hoog. In ziekenhuizen, onder huisartsen, bij de thuiszorg en in verpleegtehuizen, overal. Bij een besmetting in een gezin valt het hele gezin uit. Dat moet je zoveel mogelijk voorkomen.”

Testen voor toegang ‘niet zinvol’

Testen voor toegang bij de GGD is volgens hem niet nuttig. “Ik vind dat niet zo zinvol. Je kunt in de ochtend negatief testen en ’s avonds positief zijn. Een zelftest kort voordat je naar een evenement gaat is volgens mij zinvoller. De overheid zou die testen wat mij betreft beschikbaar moeten stellen.”

“Virus circuleert nog altijd”

Niesters denkt dat de zelftest voorlopig nog bij het ‘normale’ leven zal horen. “Van alle mensen die zich bij de GGD laten testen, is meer dan de helft positief. Dat betekent dat het virus nog altijd circuleert en veel mensen besmet. Daarom vind ik dat iedereen voorzichtig moet blijven. Als het virus dan na de zomer weer opleeft, zijn we nog aan het testen gewend.”

