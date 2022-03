Waarom Rob de Nijs zijn afscheidsconcert moest afzeggen: “Het ging even heel slecht”

Rob de Nijs liet vrijdag op Twitter weten dat zijn afscheidsconcert in de Ziggo Dome op 10 april is uitgesteld, omdat hij moet revalideren van het coronavirus. Hij hoopt het concert nu “binnen enkele weken” in te halen.

“De afgelopen week heb ik met corona in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het al wel wat beter maar zal de komende tijd nog wel moeten revalideren”, zegt hij onder meer.

Nu blijkt dat het vorige week zaterdag even flink schrikken was voor zijn naasten, onder wie zijn vrouw Henriëtte. De paniek was zelfs groot, zegt ze in De Telegraaf. Ze had net elders in huis een lang telefoongesprek gevoerd met een vriendin die net haar man verloren had.

Toen ze in de huiskamer kwam, schrok Henriëtte enorm. “Het was half twaalf of zo, ik kwam beneden en zag Rob daar in de stoel zitten. Onderuitgezakt, lijkbleek. Zijn ogen waren open, hij brabbelde wat, maar ik zag al meteen dat het goed mis was.”

Ambulance

Ze bedacht zich geen twee keer en belde het alarmnummer. „De ambulance kwam snel en het was natuurlijk geen vraag wat er moest gebeuren. Alles was dramatisch slecht, hartslag, bloeddruk. Ik ben zo bang geweest. Het liefst was ik meteen achter hem aan die ziekenwagen ingesprongen, maar ik had ook een ziek zoontje dat ik niet alleen thuis kon laten.”

Later kon ze naar het ziekenhuis en toen was Rob gelukkig al aan de beterende hand. “De bloedwaarden waren slecht, maar werden in de uren daarna beter. Alleen de koorts was flink hoog met 39,5. En na een coronatest bleek Rob positief te zijn.”

Grootste angst uitgekomen

Het was hun grootste angst om corona te krijgen, want Rob lijdt aan Parkinson en astma. “Alles hebben we er de afgelopen twee jaar aan gedaan om te voorkomen dat Rob het virus kon oplopen. Hij is de hele tijd niet buiten geweest en we hebben zelfs Julius (10) regelmatig van school kunnen houden.”

Maar Henriëtte belooft dat het afscheidsconcert er hoe dan ook komt. “Rob is enorm gemotiveerd, maar moet nu eerst nog aansterken.”

Bron: De Telegraaf