Waarom slakken levensgevaarlijk kunnen zijn voor honden

De Hondenbescherming waarschuwt hondenbaasjes dan ook om goed te letten de komende tijd.

Symptomen besmetting worm

Slakken dragen de hart- of longworm genaamd ‘Angiostrongulus Vasorum’ met zich mee. Deze slak is in 2008 voor het eerst in Nederland aangetroffen. De worm bevindt zich als larve op slakken maar ook op kikkers. Wanneer een hond deze larve binnenkrijgt, ontwikkelt die zich in het lichaam tot een volwassen worm. Dit kan zorgen voor vervelende klachten zoals:

Een verminderde conditie

Sloomheid

Groeiachterstand

Kokhalzen

Slechtere eetlust en vermageren

Benauwdheid en hoesten

Longontsteking

Als er niet tijdig wordt ingegrepen kan dit leiden tot longaandoeningen, hartfalen en uiteindelijk de dood

In déze gebieden is het oppassen geblazen

Als jij een hond hebt die regelmatig slakken oppakt en opeet, op takjes kauwt of veel van de grond pakt dan is het verstandig om extra waakzaam te zijn. In Nederland is de worm tot op heden alleen gevonden in de regio Den Haag, de Hoge Veluwe en in Oostvaardersplassen.

Wat te doen als je hond besmet is?

Als je denkt dat je hond besmet is met de worm, dan is het belangrijk om een mestonderzoek te doen. Een mestonderzoek van één dag is niet voldoende, omdat het best zo kan zijn dat op de bewuste dag geen larves in de poep terecht zijn gekomen. Het is belangrijk dat poep van tenminste drie verschillende dagen wordt onderzocht. Als de larve bij je hond wordt aangetroffen dat moet hij of zij behandeld worden met Milbemax of Advocate.

Wist je trouwens dat bepaalde kamerplanten giftig kunnen zijn voor je hond? Bekijk deze video om daar meer over te weten te komen.

Bron: Hondenbescherming