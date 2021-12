Waarom testen veel minder goed werkt bij de Omikron-variant

Bij Omikron duurt het zo’n drie dagen voordat de eerste symptomen zich uiten en door die korte incubatietijd is er ook minder tijd om de ziekte op te sporen, vóórdat hij besmettelijk wordt. Met Omikron moeten mensen die denken dat ze zijn blootgesteld, zichzelf eerder én vaker testen. En de negatieve testresultaten die ze krijgen, hebben waarschijnlijk nog een kortere levensduur dan bij de andere variant. Een snel replicerend virus kan namelijk in een kwestie van uren naar niet detecteerbaar naar wel detecteerbaar gaan.'

Vooral slecht nieuws voor PCR-testen

Dit is vooral slecht nieuws voor de PCR-test die juist nu zo worden aangeraden. Deze tests moeten namelijk in een laboratorium worden verwerkt voordat de resultaten kunnen worden teruggestuurd en dat kan zeker wel een paar uur tot een paar dagen duren. En misschien straks nog wel langer als er veel meer getest gaat worden. Als je in die tijd aan het wachten bent op de uitslag en besmet bent met de Omikron-variant, kan deze al lang zijn overgesprongen op andere mensen.

Coronamaatregelen nog belangrijker

Testen blijft weliswaar belangrijk, maar juist met Omikron is het nog belangrijker geworden om coronamaatregelen goed in acht te nemen. Denk daarbij aan het dragen van je mondkapje, 1,5 meter afstand houden genoeg ventileren en niet te veel sociale contacten op een dag. Daarnaast kan het ook helpen om na het testen een paar uur te wachten en daarna opnieuw een test te doen, omdat de kans groot is dat Omikron dan ineens wel detecteerbaar is.

Bron: Business AM