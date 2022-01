Vogels kunnen namelijk met hun poten of snavel in het netje verstrikt raken.

Vetbollen in netjes gevaarlijk voor vogels

Als het zo’n vogeltje niet lukt om los te komen, kunnen ze zelfs sterven aan honger en dorst. Daarnaast kunnen grote vogels het hele bolletje (of een deel ervan) met net en al doorslikken. Nóg een reden om niet voor een vetbol in een netje te gaan: veel van deze netjes komen in de natuur terecht en dat is natuurlijk niet best voor het milieu.

Alternatieven voor vetbollen in netjes

Kortom: zo’n bol in een netje is geen goed idee. Schade toebrengen aan dier en milieu is natuurlijk totaal niet wat je voor ogen had toen je vetbollen kocht. Gelukkig zijn er goede alternatieven. Zo heb je vetblokken die je gewoon kunt neerleggen in je tuin en natuurlijk kun je ook noten en zaden voor ze neerleggen. Heb je al vetbollen gekocht? Dan kun je het netje openknippen en de vetbol neerleggen.

DIY’s

Vind je het nou wel leuk om iets op te hangen én heb je zin om met een knutselproject aan de gang te gaan? Dan hebben we twee leuke ideeën voor je. Wat dacht je van dit alternatief waarbij je noten en zaden in de schil van een sinaasappel hangt? Mocht het op de grond vallen en wegwaaien dan is het niet slecht voor het milieu.

Een slim alternatief voor vetbolletjes in een netje Beeld Libelle

DIY theekransje

Een ander alternatief is dit DIY theekransje voor vogels. Bekijk de video om te zien hoe je dit leuke tafereeltje maakt:

Bron: Welingelichtekringen