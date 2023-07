Waarom we massaal scheiden na de vakantie

Tijdens een vakantie ligt er als het ware een vergrootglas op je relatie. Alles wat al een tijdje sluimerde, komt bovendrijven als je alle tijd hebt. En hoewel samen tijd doorbrengen een logische manier lijkt om de band aan te halen, kan 24/7 samen zijn ook juist averechts werken.

Piek in augustus en september

Opvallend: scheidingsbureaus geven aan dat ze na de zomervakantie 20 tot 30 procent meer aanvragen krijgen. De piek is eind augustus, begin september. Dat blijkt uit onderzoek van TNO NIPO, in opdracht van vFAS echtscheidingsadvocaten- en mediators. Aan deze enquête deden maar liefst 293 echtscheidingsmediators mee (zo’n 20 procent van alle echtscheidingsmediators van Nederland). Ook na de kerstvakantie is er een echtscheidingspiek meetbaar, volgens het onderzoek.

Slechte kanten uitvergroot

Guido Bakker, directeur van de gecertificeerde mediators, kan het verklaren: “Vakantie wordt vaak ingezet als laatste redmiddel voor de relatie. Een vakantie hoort fijn te zijn, maar vanwege het intensieve samenzijn wordt voor veel stellen al het slechte aan hun relatie dan juist uitvergroot."

De vrouw neemt vaak het initiatief

Het initiatief tot scheiden komt volgens de mediators vooral van vrouwen. Een van hen verklaart in het onderzoek: “Steeds dachten mijn ex-man en ik dat het zo slecht tussen ons liep omdat we druk waren met ons werk. We maakten nauwelijks tijd voor elkaar. We hoopten dat we elkaar tijdens de zomervakantie aan het Spaanse strand opnieuw zouden ontdekken. Helaas gebeurde precies het tegenovergestelde. Omdat we drie weken lang dag en nacht samen waren, werd glashard duidelijk dat de koek op was. We deden wel ons best om er nog iets van te maken, maar toen ons gewone leventje na de vakantie weer begon, wisten we het zeker: dat wat er ooit tussen ons heeft gebloeid komt nooit meer terug. Daarop besloten we in goed overleg te gaan scheiden.”

Bron: gecertificeerdemediators. Beeld: iStock