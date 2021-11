Waarom we niet direct kunnen beginnen met de boosterprik

Dat zit zo.

Boostervaccin

Uit verschillende ziekenhuizen klinken noodkreten: begin met die boosterprik! Deze extra coronavaccinatie zou het immuunsysteem een extra boost geven om zo beter te beschermen tegen het coronavirus.

6 december

Na lang wikken en wegen is besloten de boosterprik vanaf 6 december in te zetten. Als eerste krijgen mensen boven de 80 een uitnodiging voor de boosterprik. Daarna komen 60+-ers in aanmerking voor de prik. Ook 18+-ers die in een zorginstelling wonen of als zorgverlener direct met patiënten in contact staan, mogen de boosterprik komen halen.

Waarom niet eerder?

Velen vragen zich af waarom het boostervaccin pas over een maand wordt gegeven. Waarom niet nu? Of weken geleden al? Volgens demissionair minister Hugo de Jonge komt dat door de voorbereiding. Er zijn een aantal weken nodig om het grootschalige vaccinatieproject weer in gang te zetten. De uitnodigingen moeten worden verstuurd en zorginstellingen moeten vaccinklaar worden gemaakt. Daarbij moest er voldoende personeel zijn om de vaccins toe te dienen. Pas toen de boosterprik er definitief zou komen, kon de GGD mensen aannemen om deze te zetten. Het sollicitatieproces is nu in volle gang.

Wel of geen nut?

Daarbij speelde lange tijd de vraag hoe veel nut het boostervaccin zou hebben. Zo meldde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in september nog dat een boostervaccin niet nodig zou zijn. De reden die daarvoor werd genoemd was dat de goedgekeurde vaccins al goed genoeg beschermden tegen het coronavirus.

Ook immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Radboud UMC zei eerder tegen NOS dat een boostervaccin nog niet nodig was. “Het is goed om nog eens te onderstrepen dat de coronavaccins niet zijn ontworpen om besmettingen te voorkomen”, zei hij. “Ze zijn gemaakt en geregistreerd om ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen. En dat doen ze.” Ook gaf hij aan dat ‘overbescherming’ geen goed idee is. “We moeten accepteren dat er infecties optreden, zolang de ziekenhuizen maar niet overlopen.”

Meer ziekenhuisopnames, minder antistoffen

Nu de ziekenhuizen wel weer voller en voller worden, zijn de ideeën rondom een boostervaccin veranderd ten opzichte van een paar maanden geleden. Daarbij is gebleken dat de vaccins na verloop van tijd een deel van hun werkbaarheid verliezen. Een boostervaccin kan de immuniteit van mensen verhogen en zo de ziekenhuisopnames verder beperken.

Bron: Rtl nieuws, Rijksoverheid, Rijksoverheid, NOS, NOS.