Waarom worden er eigenlijk hoedjes gedragen op Prinsjesdag?

Het draait op Prinsjesdag natuurlijk allemaal om de troonrede, maar er is daarnaast ook veel aandacht voor de hoedjes van de kamerleden en eerder ook hun partners. Die traditie hebben we te danken aan Erica Terpstra.

Erica Terpstra als trendsetter

In 1977 mocht Erica Terpstra als Kamerlid van de VVD aanwezig zijn bij de troonrede. Een goede reden om een hoed te dragen, vond Terpstra. Tijdens haar studententijd in Leiden was het dragen van een hoed naar officiële gelegenheden heel normaal. Maar toch bleek ze die dag naast de koningin en iemand van het corps diplomatique de enige te zijn die een hoed droeg. Teleurstellend vond ze, want de 21 vrouwen die destijds in de Tweede Kamer zaten, vielen helemaal niet op.

Hoedjesparade

Zij begon de traditie en kreeg in de jaren daarna veel vrouwen mee. Sindsdien is de hoedjesparade niet meer weg te denken op Prinsjesdag en worden de hoedjes zelfs gebruikt om een statement te maken. Een acht kilo zware hoed van autobanden om het asfaltbeleid onder de aandacht te brengen, een hoed met de tekst Man...Man...Man tegen genderongelijkheid in de politiek of eentje gemaakt van vissenhuiden die weg worden gegooid door restaurants, het is allemaal voorbij gekomen.

Bron: Indebuurt.nl, VVD.nl