Waarschuwing voor drukke ochtendspits door winters weer en stakingen openbaar vervoer

De ANWB waarschuwt weggebruikers om extra voorzichtig te zijn. “De spits is op donderdagochtend altijd al druk. In combinatie met de staking en de weersomstandigheden kan het pittig worden”, zegt een woordvoerder van de ANWB. “Mensen die weten van de staking zullen waarschijnlijk thuiswerken.”

Gladheid

Volgens meteoroloog Maurice Middeldorp zouden de meeste buien in de ochtendspits het land weer zijn uitgetrokken. “Vannacht komen we ook niet tot vorst, dus grootschalige gladheid verwacht ik niet.”

In de middag komen opnieuw buien met hagel, natte sneeuw en kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden, maar tijdens een winterse bui kan de temperatuur nog flink dalen.

Staking streekvervoer

In diverse regio’s staakt het streekvervoer. Vooral mensen die in dorpen wonen en het openbaar vervoer nodig hebben om naar hun bestemming te komen, zijn de dupe. De treinen van NS rijden in heel Nederland wel gewoon en bijna alle stadsvervoer in Amsterdam en Den Haag gaat ook gewoon door. In Rotterdam kunnen wel bussen uitvallen.

Regionale vervoerders adviseren om eerder van huis te vertrekken en de reisplanner goed in de gaten te houden.

Bron: NH Nieuws, NOS