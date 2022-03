Vandaag en morgen hebben we nog te maken met wisselvallig weer, maar vanaf vrijdag breekt het zonnetje lekker door. Op dit moment is er ook Saharazand via Frankrijk onderweg naar Nederland. Ook vanmiddag breekt het zonnetje lekker door, maar zien we vanuit het zuiden de wolk met Saharazand ons land binnendrijven. De lucht wordt hierdoor wat melkachtiger en helaas wordt de zon hierdoor ook meer gesluierd. Het heeft overigens ook een voordeel: want omdat de zuidoostenwind zachtere lucht aanvoert, lopen de temperaturen flink op. In het noorden wordt het 14 of 15 graden, in het midden 16 of 17 en in het zuiden maar liefst 17 of 18 graden.

Let op je auto en tuinmeubels

Vanavond is de concentratie aan Saharastof in de lucht het hoogst. Er zijn eerst nog wat opklaringen, maar de bewolking neemt donderdagochtend toe en er trekken ook regenbuien over het land. Met deze regen komt ook veel zand uit de lucht en dus kunnen je auto, dakramen en tuintafels flink vies worden. Het koelt af tot zo’n 7 graden. Donderdagmiddag is het gelukkig droog en breekt de zon weer lekker door. Er zijn dan wel nog wat stapelwolken en de middagtemperaturen lopen uiteen van 9 graden op de Wadden tot 12 graden in het zuidoosten van het land.

Zonnig einde van de week

Vanaf vrijdag is de bewolking weg en laat het zonnetje zich bijna het hele weekend zien. De temperaturen liggen vanaf vrijdag tussen de 12 en 15 graden en dit zet zich ook tot na het weekend nog door.

Mocht je na het saharazand je auto willen wassen, dan komt deze tip goed van pas:

Bron: Hart van Nederland