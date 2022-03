Hou er wel rekening mee dat je niet de enige bent die op die dag gaat tanken, want tankstationhouders houden nu al rekening met extra drukte.

Benzine goedkoper na piek door oorlog Oekraïne

Dat de benzineprijzen de afgelopen weken zo zijn gestegen, heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. De prijzen rijzen momenteel zo de pan uit, dat het kabinet onlangs besloot om met spoed de accijnzen op brandstof in Nederland te verlagen. De benzine zal 17 cent per liter goedkoper worden en per liter diesel 11 cent. Hoeveel dat scheelt is lastig te zeggen, omdat de ene auto meer brandstof verbruikt dan de ander.

Benzine goedkoper: handig rekensommetje

Wel kun je over het algemeen ervan uitgaan dat als er gemiddeld 40 liter in een tank kan, je dus 40 x € 0,17 moet rekenen, wat neerkomt op € 6,80. Dit betekent dat het tanken afgerond ongeveer € 7 goedkoper is. Als je dus van plan bent om te tanken, dan loont het zeker om nog even te wachten tot vrijdag, als de benzine goedkoper is. Elke euro minder is immers mooi meegenomen!

Bron: RTL Nieuws