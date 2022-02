Er zijn behoorlijk wat regels rondom het drinken van alcohol. Zo mag je het niet te veel drinken, moet je oppassen omdat het je slaap verstoort en overdag drinken is al helemaal not done. Maar wanneer kun je dan wel genieten van een wijntje?

Op een lege maag

Houd er verder rekening mee dat er geen “perfect” moment van de dag is om een ​​drankje te drinken, vooral niet omdat het effect van alcohol op je lichaam kan afhangen van je leeftijd, geslacht, algemene gezondheid en andere factoren zoals medicijnen of zelfs stress.

Verder is alcohol drinken op een lege maag een no go. Hoewel een mimosa bij een zondagse brunch bij veel mensen voor een ultiem vakantiegevoel zorgt, kun je die beter overslaan. “Alcohol komt via je maag en dunne darm in je bloedbaan. Als je maag leeg is als je begint met drinken, komt de alcohol veel sneller in je bloedbaan”, legt diëtiste Jerlyn Jones uit. “Ongeacht het tijdstip is het dus altijd beter om van tevoren iets te eten.” Om mogelijke nadelige gevolgen van te veel alcohol en te weinig voedsel te voorkomen, is het verstandig om alleen een glas wijn of bier te drinken bij de grootste maaltijd van de dag: het avondeten.

Gevoelige slapers

Voor gevoelige slapers is er helaas vooral slecht nieuws: uit onderzoek blijkt dat drinkers die in vanaf de late namiddag drinken, ’s nachts minder goed slapen. Jones legt uit: “Als je laat in de middag (happy hour) drinkt, kan dit tot zes uur voor het slapengaan je slaap verstoren. Ook al zit er dan geen alcohol meer in je hersenen.”

Daarom raadt National Institutes of Health aan om vier uur voordat je naar bed gaat te stoppen met drinken. Wel hangt dit af van hoeveel je hebt gedronken. Een onderzoek naar alcoholgebruik en slaap bij Finse werknemers suggereert dat lage hoeveelheden alcohol (een tot twee drankjes) ‘slechts’ een lichte invloed op je slaapkwaliteit heeft. Hogere hoeveelheden alcohol kunnen daarentegen de slaapkwaliteit wel met bijna 40% verminderen.

Veel drankjes op?

Als je een nacht zwaar drinkt (ongeveer vier of meer drankjes in twee uur voor vrouwen of vijf drankjes of meer voor mannen), kan dat ervoor zorgen dat je melatoninespiegel uit balans is. Het resultaat? Dit kan je slaap tot wel een week beïnvloeden. Kortom: heb je vaak last van nachtelijk zweten, ademhalingsproblemen, nachtmerries of hoofdpijn? Dan kun je het beste de uren voor het slapengaan geen alcohol meer nuttigen.

Met mate

Als je echt graag wilt weten wanneer het beste tijdstip is om alcohol te drinken, moeten we je dus teleurstellen. Maar het is in ieder geval beter om zo min mogelijk alcohol te nuttigen. De aanbeveling is geen tot maximaal één portie alcohol per dag voor vrouwen en niet meer dan twee porties voor mannen. Jones: “Hoewel sommige onderzoeken hebben aangetoond dat een bescheiden wijnconsumptie het risico op hartaandoeningen kan verminderen, kan alles meer dan matig drinken zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Dit zijn de risico’s van regelmatig te veel alcohol drinken:

Bron: Huffpost