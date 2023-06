Wanneer krijg je een boete als je op een elektrische fiets rijdt?

Volgens Radar is het in principe niet illegaal om je fiets op te voeren. Je mag alleen met een opgevoerde elektrische fiets niet meer de openbare weg op, tenzij je fiets is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als dit niet het geval is en je wordt betrapt, dan neemt de politie je fiets in beslag en kun je een boete krijgen van 290 euro.

Gevaarlijke situaties

Het opvoeren van je elektrische fiets zou je niet alleen voor die boete moeten laten, het is ook nog eens hartstikke gevaarlijk. “Stel, je hebt gewoon een normale fietssnelheid van 16 kilometer per uur en iemand passeert je met 35 kilometer per uur of meer, dat levert veel gevaarlijke situaties op”, zo vertelt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. “En als er dan wat gebeurt, dan zijn de gevolgen enorm.”

Hoe hard mag je met een elektrische fiets?

Een elektrische fiets biedt trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur en heeft een motorvermogen tot maximaal 250 watt. Als jouw elektrische fiets harder gaat dan dit, kun je dus problemen verwachten.

Bron: Radar, Rijksoverheid