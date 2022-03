Wanneer worden de laatste coronamaatregelen opgeheven?

Sinds 25 februari geldt nog een aantal coronaregels en -adviezen: mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer en op stations, thuiswerken moet de helft van de tijd en een toegangstest is verplicht bij binnenevenementen van vijfhonderd bezoekers of meer, zoals concerten en grote feesten in nachthoreca. Kunnen die niet worden opgeheven?

Cijfers lopen op

Dat hangt allemaal af van de situatie in de ziekenhuizen. Het aantal infecties steeg de afgelopen dagen weer, tot een gemiddelde van degelijks 53.000 nieuwe besmettingen. Waarschijnlijk door de versoepelingen van eind februari, carnaval en wintersport. Toch bleef het in de ziekenhuis stabiel, met in totaal 1368 coronapatiënten, waarvan 157 op de ic.

Dat de ziekenhuizen ondanks de stijgende cijfers nog niet vollopen, is een goed teken. Haagse bronnen melden aan het AD dat als de cijfers zo blijven, de seinen voor verdere versoepelingen op groen staan. “Maar het is geen gelopen race, het is niet gezegd dat alles in één keer losgelaten wordt.”

Opleving in het najaar

Hoewel we – mede door de oorlog in Oekraïne – bijna zouden vergeten dat er ook nog een pandemie is, is het Outbreak Management Team (OMT) minder optimistisch. Het zou zomaar kunnen dat er in het najaar weer een opleving is, eventueel met een nieuwe variant.

Vrijdag komt het OMT bijeen voor advies over de versoepelingen, de dinsdag daarna beslist het kabinet. We horen dus volgende week meer over de eventuele versoepelingen.

